مجهولون يسرقون مليون و356 ألف جنيه بالإكراه من سائق شركة أدوية بكرداسة.. "خدرونا وصعقونا بالكهرباء"

سرق مجهولون مبلغ مليون و356 ألف جنيه، بالإكراه من داخل سيارة تابعة لشركة أدوية شهيرة، بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من " أحمد.س"، 45 سنة، سائق بشركة أدوية شهيرة، "محمد.أ"، 41 سنة، مندوب مبيعات بنفس الشركة، مفاده أنهما عقب انتهائهما من تسليم أدوية بشركة، بمنطقة الهرم وتحصيلهما مبلغ مليون و356 ألف وحال استقلالهما سيارة نقل جامبو قيادة الأول وصعودهما الطريق الدائري فوجئا بدراجة نارية متوقفة يستقلها شخصان افتعلا معهما مشاجرة.



وأضافا في بلاغهما أنهما تفاجأ بـ 3 أشخاص قاموا برش اسبراي في وجههما واستخدموا صواعق كهربائية واستولوا منهما على المبلغ الذي كان داخل كيس بلاستيك بالسيارة قيادتهما وفروا هاربين.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث ترأسه العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبيها، وسرعة ضبطهم وإعادة المسروقات.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.