إسرائيل تصادق على بناء 350 وحدة استيطانية قرب رام الله

صادقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على بناء 350 وحدة استيطانية في حي جديد دُشّن اليوم في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.