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بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:57 م
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
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بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير في البيت

المقادير:

- نصف كيلو مكرونة اسباجتي "الكمية حسب عدد الأشخاص".

- 2 مكعب مرقة دجاج.

- ملعقة صغيرة بودرة شطة حمراء حارة.

- ملعقة صغيرة بودرة ثوم "اختياري".

- ملعقة صغيرة بودرة بصل "اختياري".

- ملعقة صغيرة كمون مطحون.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

- ملح "حسب الرغبة".

- 2 ملعقة كبيره زيت طعام «حسب الكمية».

طريقة التحضير:

- ضعي إناء به ماء على النار لسلق المكرونة بحيث يغطي الماء المكرونة.

- ضعي في ماء السلق (الملح + الفلفل + كمون + مكعب مرقة دجاج + معلقة زيت).

يتم تحضير المادة الدهينة لحين سلق المكرونة:
أحضري مقلاة على النار ونضع بها «معلقة الزيت + الشطة + مكعب مرقة الدجاج + بودرة الثوم + بودرة البصل»، ونخلطهم جميعا جيدا.

ملحوظة.. فور الانتهاء من سلق المكرونة "البعض يفضل ان يأكل المكرونة مع الماء لأنها مبهرة وطعمها لذيذ، وآخرون يفضلونها من غير الماء"، ونضع الخليط السابق «المادة الدهينة» فوق المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

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