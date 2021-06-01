البورصة تنهي تداولات شهر مايو علي تباين بأداء المؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، علي تباين بأداء المؤشرات ، بضغوط هبوط معظم الأسهم القيادية.





و خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.