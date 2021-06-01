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البورصة تنهي تداولات شهر مايو علي تباين بأداء المؤشرات

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 02:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو،  علي تباين بأداء المؤشرات ، بضغوط هبوط معظم الأسهم القيادية.

و خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10240 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.

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