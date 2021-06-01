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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 1-6- 2021

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 1-6-2021


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 في البنوك 

استقر سعر الدولار في أول تعاملات الشهر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في البنوك خلال بداية التىعاملات الصباحية، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها العملة الأمريكية .. التفاصيل من هنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في السوق المحلي خلال بدلية التعاملات الصباحية وذلك بعد موجة من الارتفاعات شهدتها خلال الايام القليلة الماضية.. التفاصيل من هنا

ارتفاع صادرات مصر من الجلود والأحذية بنسبة 39% الثلاثاء

كشف المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات عن خطته للمشاركة في نحو 12 معرض خلال العام المالي 2021 /2022، منها استقدام بعثتي مشتريين، وتنظيم 7 بعثات وأسابيع تجارية في إطار استراتيجيته لزيادة صادرات القطاع.. التفاصيل من هنا


"المالية": تسهيلات جديدة للراعبين في الاستفادة من مبادرة "إحلال المركبات" 
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين فى الانضمام لهذه المبادرة.. التفصايل من هنا

وزير الإسكان يؤكد ضرورة الاستغلال الأمثل للمياه وتعظيم الاستفادة منها 

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب.. التفاصيل من هنا

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 12.25% 

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2021.. التفاصيل من هنا

نيفين جامع: حريصون على التنسيق مع القوى السياسية للارتقاء بالتنمية الصناعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الايجابي لاعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.. التفاصيل من هنا

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": غلق وتشميع فيلات مخالفة بالتجمع الخامس

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بفيلات مخالفة بالحي الأول بالتجمع الخامس  بالمدينة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.. التفاصيل من هنا

5 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أبريل

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (أبريل) الماضي نحو 1.653 تريليون ريال، مقابل 1.683 تريليون ريال بنهاية شهر (مارس) السابق له، متراجعة 1.8 في المائة بما يعادل 30.7 مليار ريال.. التفاصيل من هنا


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