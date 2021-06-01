لقراءة دقيقة.. 4 أخطاء شائعة احذر فعلها عند قياس حرارة الجسم

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتباطه ببعض الأعراض التي تشير لإصابته ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم ونقص مستوى الأكسجين في الجسم، لذلك أصبح من الروتين اليومي، قياس درجة الحرارة للجسم، لكن يوجد بعض المعايير التي تعرف إذا كانت دلالة القراءة جيدة أم بها عدة أخطاء.





وهناك 4 أخطاء شائعة يقع الكثيرون فيها عند قياس درجة الحرارة، وهي كالتالي:-





الأطعمة

لا بد من التأكد في البداية عدم تناول أي أطعمة ساخنة أو باردة قبل أخذ القراءة، إذ يوجد لذلك تأثير كبير على حرارة الجسم، ويجب الانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد تناول أو شرب أي شيء ساخن أو بارد جدا قبل فحص درجة حرارة جسمك.





سوء التوقيت

يجب مراعاة وقت اليوم للحصول على قراءة دقيقة، ومن المستحسن أن يحاول الناس قياس درجات حرارة أجسامهم لنفس الفترة الزمنية تقريبًا لكل قراءة، فالطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي إبقاء الترمومتر تحت اللسان لمدة خمس دقائق، وفي حالة الاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت، ستستمر القراءة في الارتفاع.





تحريك اللسان

تحريك اللسان خطأ غالبًا ما يقع فيه الأطفال، ومن المهم الحفاظ على اللسان ثابتًا أثناء قياس درجة الحرارة، إذ يؤدي تحريك اللسان أثناء وجود مقياس الحرارة في الفم إلى تغير في درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة وقراءات منخفضة لدرجة حرارة الجسم، وربما يبدو الأمر صعبًا ولكن من الأفضل إبقاء اللسان ثابتا لمدة خمس دقائق على الأقل.





استخدام ميزان حرارة رقمي

ويمكن أن تكون موازين الحرارة الرقمية أقل دقة في بعض الأحيان، عندما تكون البطاريات منخفضة جدًا أو عندما تسقط من ارتفاع منخفض يصل إلى خمس بوصات، تعتبر موازين الحرارة الرقمية سهلة الاستخدام، لكنها غير موثوقة لتوفير الدقة الدقيقة في القراءة.





وترى الدكتورة مانجيثا ناث داس، أن ميزان الحرارة الزئبقي هو الأفضل لقياس الحرارة لاسيما عن طريق الإبط.



