موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم ١٨ يونيو المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره الترجي يوم ١٨ يونيو المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره الترجي يوم ١٨ يونيو في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورت".





بينما ستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ونظيره الترجي يوم ٢٥ يونيو المقبل.



