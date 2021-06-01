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محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فور إبلاغ أحد المواطنين على الواتس آب الخاص باللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن واقعة قيام أحد سائقي سيارات النقل بإلقاء مخلفات الأسماك خلف حديقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان مما تسبب في حدوث التلوث البيئي والروائح الكريهة.

 فقد أعطى المحافظ توجيهاته لإدارة مرورة أسوان والوحدة المحلية بتتبع السيارة بعد هروبها، وخاصة أن المواطن الذي قام بالإبلاغ رصد رقمها ( 6832 ص س د ) وهو الذي أسفر عن ضبط السيارة وقائدها حيث تم سحب الرخصة ودفع الغرامة المالية المقررة لمثل هذه الحالات، مع إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،


فيما وجه اللواء أشرف عطية برفع المخلفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة لموقع إلقاؤها،


وأشاد محافظ أسوان بالتفاعل الإيجابى من المواطن الذى بلغ بالواقعة وحرصه على تحقيق الصالح العام ومواجهة تجاوزات البعض التي تؤثر بالسلب على النظافة العامة داخل الحدائق الشوارع والمناطق السكنية.
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة
محافظ أسوان: ضبط سيارة ألقت مخلفات الأسماك بالطريق وسحب رخصها وتوقيع غرامة

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