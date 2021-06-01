محافظ القاهرة: التوقيع مع شركتين نظافة لخدمة 4 ملايين مواطن

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام برفع مستوى كفاءة النظافة فى كافة مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن العقود التى تم توقيعها مؤخرًا مع شركتين لنظافة المنطقتين الشرقية والغربية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.



وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.



وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة ، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة .



جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة إجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .



وأكد محافظ القاهرة على الدور الميدانى لرؤساء الأحياء وضرورة تواجدهم على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها مشيرًا إلى أن الدور الأساسى للعمل هو خدمة المواطنين مع تنفيذ القانون دون تجاوز إو اخلال .



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بإخلاء الوحدات السكنية التى تم تحويلها إلى مخازن على الفور حرصًا على حياة وممتلكات المواطنين حيث تحتوى العديد منها على مواد تمثل خطورة .



وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية بتقديم أجوبة وافية لاستفسارات المواطنين حول الاشتراطات البنائية الجديدة والتى يتم العمل بها تجريبيًا بحى مصر الجديدة وسيتم تعميمها على كافة الأحياء بداية يوليو القادم ليستطيعوا استيفاء أوراق الحصول على التراخيص عند التقديم .