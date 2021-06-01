المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا يوجد مأزق في محادثات فيينا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مأزق في محادثات فيينا، مشيرًا إلى أن العراقيل التي تواجه مفاوضات فيينا لا تستعصي على الحل.

وقالت الحكومة الإيرانية، إن مفاوضات فيينا بلغت مرحلة يتعين فيها البت في بضع قضايا أساسية تستلزم اهتماما ووقتا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.