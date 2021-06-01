إنقاذ أطفال وكبار بلامأوى في القاهرة والشرقية وبني سويف



أنقذ فريق وحدة شرق القاهرة التابعة للبرنامج وبالتعاون مع منظومة الشكاوي الحكومية، سيدة تفترش الطريق بمنطقة شيراتون ومن خلال دراسة الحالة تبين أن السيدة تدعي أ.أ.ع تبلغ من العمر 37 عاما من محافظة كفر الشيخ ونتيجة خلافات اسرية بعد زواجها حضرت للقاهرة وأستقرت بالشارع واصيبت بصدمة نفسية لعدم قدرتها علي الوصول لاسرتها ونظرا لكثرة شكاوي المواطنين من وجودها بالشارع تم التنسيق مع قسم شرطة النزهة وإدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بإيداعها أحدي الدور التابعة لوزارة التضامن التي تدار بالشراكة مع المجتمع المدني مؤسسة معانا، في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وفي نفس الإطار قام فريق أطفال بلامأوي بالشرقية من إنقاذ الطفلين (م.ي 16عاما) مقيم بإحدي شوارع الزقازيق بسبب التفكك الأسري وإنفصال الأب والأم تم عمل جلسات توعوية وانشطة تأهيلية لعودته والعمل دمجه مع الاسرة مرة أخري وتم إلحاقه بدور التربية بالجيزة كما تم انقاذ الطفل ع.ج 15عامًا ترك منزله بمركز فاقوس بعد وفاة الاب والام وقيام اخواته وزوجات الاخوات بتعنيفه وهرب منذ 3أشهر وتم عمل الفحوصات الطبية وتم الحاقه بدور التربية بالجيزة، كما قام الفريق بانقاذ الطفل إ.أ 15عاما من الإسماعيلية بعد إجراء مقابلة معه وتم الحاقه بدور التربية بالجيزة.



كما قام فريق أطفال بلامأوي ببني سويف بإنقاذ مشرد بمنطقة شرق النيل تم توجه فريق العمل إلى مكان البلاغ وتم ايجاد الحالة ويدعى ح.م.ر يبلغ من العمر 52 عاما مواليد القاهرة وكان يقيم بمنطقة المرج وتم سجنه وبعد خروجه من السجن رجع الى اسرته وعاش معهم حتى وفاة الاب ثم الأخ الأكبر فلم يجد امامه غير العمل باحدى دور الرعاية للمسنين ومنذ 4 اشهر اصيب ( بقرحة فى قدمه اليسرى) ورفضت اخواته الاقامة معهم بسبب رفض الزوج فتوجه الى الشارع ومن ثم إلى بنى سويف وعليه تم طرح فكرة تحويله إلى دار الرعاية لتوفير علاج ومسكن مناسب له فوافق على ذلك وتم تحويله الى دار فاقدى الرعاية الأسرية ببنى سويف.

