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نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن الجهد والموقف المصري في دعم تثبيت الهدنة بغزة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:52 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية لفضائية اكسترا نيوز: "نثمن الجهد والموقف المصري في دعم تثبيت الهدنة في غزة بالأضافة إلى إعادة الإعمار".

 

وفي الساعات الأخيرة، نجحت المساعي المصرية في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، رسميًا على مبادرة مصر لـ"وقف إطلاق نار متبادل غير مشروط" فوق قطاع غزة، فيما أكدت مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN الموافقة على الاتفاق.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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الكلمات المفتاحية

وقف إطلاق النار في فلسطين الهندنة الموقف المصري

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