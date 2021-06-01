'الفجر' ترصد آراء طلاب المرحلة الإعدادية عقب انتهاء امتحان الجبر والاحصاء ببورسعيد

رصدت 'الفجر' آراء طلاب المرحلة الإعدادية، اليوم الثلاثاء بمحافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من امتحان الجبر والاحصاء، بالمداس اللغة العربية واللغات، واتفقت جميع آراء الطلاب على سهولة الامتحانات وأنها مناسبة لمستوى الطالب العادي، واكدوا بأن المدارس تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للطلاب.





وكان الدكتور نبوي باهي قد أشار في بيان إعلامي، إلى أن الطلاب موزعين على 65 لجنة موزعة على 5 إدارات تعليمية، وأنه تم إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





وأكد باهي على تعقيم وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد الامتحانات، وأنه لن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو القائمين على الامتحانات، لافتًا أنه جرى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات، التي قد تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية لضمان سلامة واستقرار سير اللجان.