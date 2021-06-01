هل يصاب الأطفال بالفطر الأسود؟.. استشاري حساسية ومناعة يوضح (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إن أعراض حساسية الربيع تختلف عن اعراض الإصابة بالفطر الأسود، مشددًا على أن حالة الهلع من انتشار الفطر الأسود بسبب "البروباجندا" العالمية حوله، موضحًا أن انتشار الفطر الأسود في الهند 80 ضعف الدول الأخرى، ولا علاقة لنا بذلك ولا يوجد داعي للهلع.



وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أسباب انتشار الفطر الأسود في الهند تتمثل انتشار مرض السكر في الهند حيث أن 12-18% من المواطنين مصابين بالسكر وعدم السيطرة عليه مما يسبب نقص المناعة والإصابة بطائفة من الفيروسات والميكروبات الموجودة بالبيئة، ولا يوجد متابعة للمرض، موضحًا أن هناك طفلين بالهند مصابين بالفطر الأسود رغم عدم إصابتهم بفيروس كورونا.



ونوه استشاري الحساسية والمناعة، بأن الفطر الأسود غير مُعدي، ويوجد بالبيئة الغير نظيفة والتي بها أماكن رطبة، والإصابة به تكون عن طريق الأنف أو أي جرح مفتوح لم يتم تعقيمه، منوهًا بأن الفطر الأسود يسبب التهاب وحساسية في الأنف، وقد يسبب نزيف وقد يسبب التهاب واحمرار في العين ومشاكل في الرؤية وضباب، وقد يؤدي لاسوداد العين، ويغزو الأوعية الدموية ويسدها ويسبب في اسودادها، وقد يدخل على المخ ويسبب مشكلات في المخ وانسداد في الأوعية الدموية وتشنجات وفقدان للوعي، وقد يسبب اسهال ومغص وقي أو مشكلات في الرئة.



ونوه، بأن من يشك في إصابته بالفطر الأسود، مريض السرطان أو من يتناول علاج كيماوي، أو من يتناول أدوية مثبطة للمناعة، ومن يتناول أدوية كورتيزون أو المضاد الحيوي بكثرة.

