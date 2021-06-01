على غرار قصة "قابيل وهابيل".. جزار يذبح شقيقه في منشأة القناطر

على غرار قصة "قابيل وهابيل"، ذبح جزار شقيقه بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بقرية بني سلامة، بنطاق المركز.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





تحريات العقيد علئ عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر توصلت إلى وقوع مشاجرة بين "أحمد أبوزيد.ص" 26 سنة، جزار، وشقيقه "طاهر" 36 سنة، جزار، تطورت إلى مشاجرة، أحضر على إثرها الأخير سكينا من المطبخ واعتدى عليه محدثُا إصابته بجرح غائر في الرقبة.







وتمكنت القوات برئاسة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم.





وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.



