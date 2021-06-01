الأردن يعيد فتح دور السينما وأماكن الترفيه والرياضة ويشترط تلقي لقاح كورونا لدخولها

أعادت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، فتح دور السينما وأماكن الترفيه والرياضة، بشرط تلقي لقاح فيروس كورونا لدخولها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق تسجيل 620 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و276 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 734 ألفا و659 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و436 حالة، والشفاء إلى 713 ألفا و633 حالة.