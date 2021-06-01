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موعد مباراة الزمالك وأسوان المقبلة في الدوري

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره اسوان يوم ١٧ يونيو المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره أسوان يوم ١٧ يونيو المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره أسوان يوم ١٧ يونيو المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" .

ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٥ نقطة بينما يتواجد فريق أسوان في المركز الخامس عشر برصيد ٢٤ نقطة.

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