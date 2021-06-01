رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلي حسام بهجت

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلي العميل حسام بهجت.



وقال النشطاء عبر تويتر "الشعب المصري العظيم واعي وكان زمان منخدع فيكم.لكن دلوقتي عارف حقيقتكم. عارف أنتم بتعملوا كدة لية.. علشان بتحلموا بأن إللي نجحتم فية زمان في خداع الشعب ممكن يتكرر مرة ثانية ولكن الشعب لن ينخدع مرة أخرى".



وتسائل النشطاء: هل يستطيع حسام بهجت الرد على الأسئلة الثلاثة.. هو أنت بتشتغل اية؟؟وبتجيب الفلوس منين؟ والبذخ إللي أنت عايش فية مصدرة اية؟؟



وتابع النشطاء: إحنا نرد على السؤال دة وعارفين مصدر الفلوس دي اية لأن مصدرها الشعب كلة عارفه"الخيانة والعمالة" وهل أنتم فاكرين أن الشعب هيفضل ساكت على العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد".