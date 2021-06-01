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عاجل.. لاعب مصري جديد يقترب من مجاورة مصطفى محمد في جالاتا سراي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن رغبة إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات محترف مصري جديد.

وقالت صحيفة " فوتوماك " التركية أن كريم حافظ بات ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للإنضمام لصفوف فريق نادي جالطة سراي وذلك بسبب عدم تجديد تعاقد مارسيلو ساراتشي الظهير الأيسر لكتيبة المدرب فاتح تريم.

وأوضحت الصحيفة إلى أن نائب رئيس النادي التركي عبد الرحيم البيراك سيبدأ الفترة القادمة مفاوضات مع مالاتيا سبور من أجل الحصول على خدمات كريم حافظ.

يُذكر أن مصطفى محمد يلعب ضمن صفوف فريق نادي جالطة سراي على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فريق نادي الزمالك لمدة موسم ونصف.

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مصطفى محمد كريم حافظ جالطة سراي الدوري التركي

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