300 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر

فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية.





وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع البحر الأحمر التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يضم كل من الغردقة ، سفاجا ، القصير ورأس غارب والمناطق المحيطة بهم ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (250 الف) مشترك ، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :

- 3 موزعات جهد متوسط

- 55 محول وأكشاك قدرات مختلفة .

- 5 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 20 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .

- 1660 عامود هوائى جهد متوسط .

- 100 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 300 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 150 كم كابلات أرضية جهد منخفض .

- 60 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.





وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة .



