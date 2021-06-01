Advertisements

300 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع البحر الأحمر التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يضم كل من الغردقة ، سفاجا ، القصير ورأس غارب والمناطق المحيطة بهم ويبلغ عدد المشتركين به حوالى  (250 الف) مشترك ،  فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون جنيه  كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :
-  3  موزعات جهد متوسط  
-   55 محول وأكشاك قدرات مختلفة .
-  5 سكينة هوائية جهد متوسط.
-  20 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .
-  1660 عامود هوائى جهد متوسط .
-  100  كم خطوط هوائية جهد متوسط .
-  300  كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  150  كم كابلات أرضية جهد منخفض   .
-  60 صندوق توزيع جهد منخفض .
 
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى،

أخبار تهمك

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 15 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد رحيل زيدان.. ريال مدريد يستعد لتوديع نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

03:40 م

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»