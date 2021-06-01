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وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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وقع اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل مع دينيس ماليوسكا وزير العدل الأوكراني اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولتين عبر خاصية الاتصال المرئي.. وذلك في إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية بين جمهوريتي مصر العربية وأوكرانيا.

وحضر مراسم التوقيع السفير أيمن مختار الجمال السفير فوق العادة ومفوض جمهورية مصر العربية بالعاصمة الأوكرانية كييف وايفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، ولفيف من السادة أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين بالدولتين، وأعضاء قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارتي العدل المصرية والأوكرانية.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساهم في إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم.

وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)
وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع دولة أوكرانيا ( صور)

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