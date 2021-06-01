سلسلة ندوات لطلاب برنامج البتروكيماويات بكلية العلوم جامعة المنصورة





نظمت كلية العلوم الندوه الاولي من سلسة الندوات المقامة لطلاب برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها برعايه الاستاذ الدكتور اشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره والدكتور أسامه ابراهيم العيان عميد كليه العلوم وبرياده الدكتور ايهاب عبد اللطيف عطية مدير برنامج البتروكيماويات.



ذلك في ظل اتخاذ الاجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الطلاب وكانت الندوه بعنوان "المستقبل والبتروكيماويات ".



بدأت الندوه بعرض موجز من قبل الدكتورة هبه محمد عباس مدرس الكيمياء العضويه تضمن أهداف اداره برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها الذي يدفعها للسعي دائمًا لتحقيق شراكة حقيقة مع بقية الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها وذلك من أجل انجاح​ الدور المناط بالبرنامج في تطوير التعليم بجامعه المنصوره والرقي بمستواه ليماثل المستويات العالمية والسعي نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وإعداد الخريجين بمؤهلات عالية تساهم في تأهيلهم ليكونوا صناعا للنهضة والتطوير.



وألقي دكتور مهندس وائل عبد العزيز-مدير عام تنفيذي الصيانه بشركه جاسكو محاضره بعنوان " فكره عامه عن شركات البترول والمهارات المطلوبه للعمل بها" كما ألقى كيميائي مجدي النجار-مدير تنفيذي بوحده كلوريد الكالسيوم بشركه سنمار للكيماويات ببوسعيد- محاضره بعنوان "خطوه للمستقبل".





وفي ختام الندوه ألقى الدكتور ايهاب عبد اللطيف عطيه كلمة أوضح فيها أن هذه الفاعلية هي بدايه لسلسله من الندوات والفاعليات لطلاب برنامج البتروكيماويات ووجه الشكر للمشاركين.