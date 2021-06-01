4 أخطاء على العروسين تجنبها لقضاء شهر عسل مميز!





لاشك أن البدايات دائما ما ترسم مسار الاحداث التي تأتي بعدها، و لأن شهر العسل هو البداية التي ينطلق منها الزواج، فإنه بمثابة البوصلة التي تحدد مسار الحياة الزوجية المشتركة ومصيرها، فمنه تبدأ أولى خطوات الرضا والسعاة والمودة بين الزوجين، وعليه تنبني كل التطورات والانطباعات التي يحتفظ بها أحد الطرفين تجاه شريك حياته. وهكذا يصبح شهر العسل مؤشّرا لنجاح الحياة الزوجية المستقبلية، والعكس صحيح!





لذلك يتوجب على العروسين التركيز على مشاعر السعادة و الفرح في هذه الفترة من حياتهم الزوجية، وحتى يتم ذلك هناك أخطاء على العروسين تجنبها لقضاء شهر عسل مميز ومفعم بالسعادة والمرح.





إليكم فيما يلي أهم 4 أخطاء على العروسين اجتنابها:





1- إهمال التخطيط لشهر العسل:

وهذا واحد من اهم الاخطاء التي على العرسان تجنبها.و يرجع الامر هنا غالبا الى كون العروسين ينشغلان كليا بترتيب حفل الزفاف وتحضيراته مما يتسبب في ضيق الوقت و عدم القدرة على تخصيص البعض منه للتخطيط لللرحلة و برنامجها. من الضروري ان يخطط العروسين لأولى رحلاتهما الزوجية في وقت مبكر وبفترة كافية قبل موعد الزفاف حتى يتوفقا في اختيار الوجهة المناسبة و الاتفاق سويا حول البرنامج المثالي دون تسرع.





2- عدم تحديد ميزانية شهر العسل:

من المهم تحديد ميزانية شهر العسل للتحكم في المصاريف بشكل يغطي الرحلة، و لابد من القيام بذلك قبل اختيار وجهة شهر العسل و ذلك حتى يتم اختيار المكان المناسب وفقا للامكانيات المتوفرة تجنباً لأي مفاجآت مالية غير سارة قد تظهر خلال الرحلة. تحديد ميزانية شهر العسل سوف يساعدكما في وضع تخطيط محكم للرحلة و بما يتناسب مع امكانياتكما المادية المتاحة.





3- عدم المشاركة في التخطيط لشهر العسل:

يعد ذلك خطأ جسيما، إذ أن عدم مشاركة الطرفين في التخطيط لرحلة العمر المشتركة قد يتسبب في العديد من المشاكل التي قد تنجم عن عدم التوافق في العديد من الامور و التفاصيل التي تتخلل الرحلة. يجب على العروسين التخطيط سويا و تبادل الاراء فيما يخص كل تفاصيل الرحلة بما فيها الوجهة المختارة ومكان الاقامة و البرنامج المفضل، وكل التفاصيل التي تخص رحلة شهر العسل و ذلك حتى يتمكن الاثنين من قضاء شهر عسل ممتع و رائع.





4- البقاء معا طوال فترة شهر العسل:

قضاء شهر العسل لايعني ان العروسين مجبرين على البقاء معا طوال الوقت. يمكن الانفصال بعض الوقت و ذلك عند ممارسة النشاطات و الانشطة الرياضية المنفصلة، يمكن للعروس مثلا ان تنعم بلحظات من الاستلقاء على شاطئ البحر ريثما يستمتع العريس بإحدى الرياضات المفضلة كالسباحة أو التنس أو غيرها من الانطشة الشيقة. و هذه المسألة تعد افضل وسيلة للوقاية من الملل الذي قد يتربص بالعلاقة الزوجية منذ بداياتها.



