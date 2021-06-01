تعرف على حالة الطقس غدا الأربعاء بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود محافظة الدقهلية غدا الأربعاء طقس مشمس بإنخفاض درجة الخرارة ثلاث درجات عن اليوم حيث تصل درجة الحارة المتوسطة الي ٣٠ درجة ماوية.



طقس الدقهلية

اعلنت هيية الارصاد عن ان درجات الحرارة المتوقعة غدا بمحافظة الدقهلية العظمي ٣٢ درجة ماوية بفارق درجتين منخفضتين عن درجة الحارة اليوم، وتسجل الصغري ١٤ درجة مأوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث بسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، معتدلا ليلا.



حالة الطقس في القاهرة



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة، حيث يسود طقس حار نهارا القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا لطيفا ليلا.



حالة الطقس في الإسكندرية



كما توقعت أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية لطيفا ليلًا.



وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



أشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدلا ليلًا.



وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



الظواهر الجوية



يوجد نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى، واضطراب حركة الملاحة بخليج السويس والبحر الاحمر يصل ارتفاع الموج من ٣:٥ م وتصل سرعة الرياح ٧٠كم لكل ساعة.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح