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زراعة البرلمان: لدينا ثقة في القيادة السياسية في إدارة ملف سد النهضة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "كلنا ثقة فى القيادة السياسية فى إدارة ملف سد النهضة، وذلك بالصورة التى تحافظ على حقوق مصر السياسية ولن تضُار مصر ولن تتأثر حصتها فى المياه، وأن كل الحلول مطروحة فى هذا الملف، مؤكدا أن هناك تعنت من قبل الجانب الإثيوبى، ولكن كلنا ثقة فى القيادة السياسية، وأن مصر قادرة للدفاع عن حقوقها المائية التاريخية، ولن تجرؤ أى دولة على المساس بأيا من هذه الحقوق التاريخية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وطالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، المزارعين، بالإلتزام هذا العام، بالمساحات المحددة لزراعة الأرز، وعدم المخالفة نظرا للظروف التي تمر بها  البلاد، مضيفا، ولاسيما  وان المساحة المحددة تكفى لاحتياجات الدولة من محصول الأرز دون الحاجة إلى الإستيراد من الخارج. 

ووجه الحصرى، الشكر للحكومة على تخفيض غرامات الأرز، مشيدا بتحرك حزب مستقبل وطن ودور المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على دعمه لصدور ذلك القرار خلال اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشكلات المزارعين، حيث كان الهدف هو الحفاظ على حقوق الدولة في الغرامات وكذلك الحفاظ على مصلحة  المزارع المصرى، حيث كانت الغرامات وصلت ل ٣ مليار و٣٠٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠. وماتم تحصيله فقط كان ٣٠٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠. 

وتابع، تم اتخاذ القرار دعما للمزارع ومراعاه للظروف التي يمر بها الفلاح. 

وكان  مجلس الوزراء، وافق على تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في ‏حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 ‏وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة30% من قيمتها في حالة سدادها ‏خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.‏
 
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين ‏الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، كما يأتي في إطار ما تم طرحه من ‏مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري ‏والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا. 

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هشام الحصرى ملف سد النهضة زراعة البرلمان القيادة السياسيه

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