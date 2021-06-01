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الأوقاف تعقد دورة تديبية في مجال الإرشاد النفسي ل 30 إماما

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف انه سيتم عقد الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام، لعدد 50 إمامًا من أئمة مديرية أوقاف الشرقية، بمقر كلية الآداب جامعة الزقازيق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الزقازيق من خلال البروتوكول الموقع بينهما.

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