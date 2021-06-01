Advertisements

توجية عاجل من ألرئيس السيسي بشأن قطاع غزة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية. 

ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
 
ووجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 7 ساعات

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ ساعة

بعد رحيل زيدان.. ريال مدريد يستعد لتوديع نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

03:40 م

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»