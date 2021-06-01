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التحقيق في واقعة قتل جزار لشقيقه بمنشأة القناطر

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد شقيقه ويعمل جزار، وقتله بسلاح أبيض بمنشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن المتهم تشاجر مع شقيقة يوم الواقعة، تطورت المشاجرة أنه استل سكينا وقام بقتله

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لدائرة المركز، انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني.

أشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن مريض نفسه اعتدى على شقيقه "جزار" بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال، وتم ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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