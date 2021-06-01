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موسيماني يحدد بديل قفشة أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
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أستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي،على بديل لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، الذى تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ونجح الأهلي في حصد بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نادي نهضة بركان بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة النهائية.

وكشف مسئولو الأهلي أن أفشة سيغيب أسبوعين عن الفريق الأحمر، ولم يتحدد موقفه من المشاركة فى مباراة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 19 يونيو المقبل.

ويفاضل موسيماني بين أكثر من لاعب يجيدون اللعب في هذا المركز سواء ناصر ماهر، باعتباره المرشح الأبرز لتعويض غياب أفشة أو جونيور أجاي الذى يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناحين أو صانع الألعاب أو المهاجم الصريح.

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