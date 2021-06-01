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نجم مانشستر يونايتد ينسحب من قائمة منتخب إنجلترا ليورو 2020

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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انسحب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب الإصابة.

وكشف نادي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء أن جرينوود لن يكون ضمن قائمة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في البطولة الأوروبية، وذلك بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة في البطولة الأوروبية للشباب تحت 21 عاما.

وجاء ذلك في اليوم الذي سيعلن فيه ساوثجيت عن قائمة من 26 لاعبا حيث سيقلص القائمة الأولية التي ضمت 33 لاعبا.

وذكر نادي مانشستر :"ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد انسحب من القائمة الأولية للمنتخب الإنجليزي ليورو 2020، من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته أيضا عن البطولة الأوروبية للشباب تحت 21 عاما."

وأضاف النادي :"مشاركات ماسون مع النادي جرى إدارتها بحذر من أجل الحفاظ على جاهزيته للعب خلال الموسم المضغوط 2020 / 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي."

وتابع :"لكن المشاركة في بطولة أخرى لن يكون في مصلحة اللاعب، وسيظل ماسون في مانشستر يونايتد للتعافي والاستعداد للتدريبات التي تسبق الموسم الجديد."

وسجل جرينوود 12 هدفا خلال 52 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد وصنع ستة أهداف أخرى.

واختير جرينوود /19 عاما/ ضمن القائمة الأولية التي أعلنها ساوثجيت، وذلك بعد أن سجل ثمانية أهداف منذ 21 مارس.

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