Advertisements

لبنان ضمن أسوأ 3 أزمات شهدها العالم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي مر بها العالم. وقال البنك الدولي ، في تقرير يصدره كل عام - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إنه "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان، فالتقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا".

وتابع البنك قائلا: "إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، لافتا إلى أن "لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم".. مرجحا أن يصبح الأثر الاجتماعي للأزمة مأساويا بسرعة، لأن الاضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخم والكتلة النقدية بمعناها الضيق.

يذكر أن البنوك اللبنانية جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر عام 2019، وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم.

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يحدد بديل قفشة أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع دوللي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ يوم

بعد رحيل زيدان.. ريال مدريد يستعد لتوديع نجم الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

03:40 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»