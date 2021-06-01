لبنان ضمن أسوأ 3 أزمات شهدها العالم





أعلن البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي مر بها العالم. وقال البنك الدولي ، في تقرير يصدره كل عام - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إنه "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان، فالتقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا".





وتابع البنك قائلا: "إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، لافتا إلى أن "لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم".. مرجحا أن يصبح الأثر الاجتماعي للأزمة مأساويا بسرعة، لأن الاضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخم والكتلة النقدية بمعناها الضيق.





يذكر أن البنوك اللبنانية جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر عام 2019، وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم.



