الحبس عام لعامل بالفيوم هدد فتاة بنشر صورها الخاصة

قضت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الرابعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا واسلام خليل ابراهيم، ووكيل المدعي العام فايز محمد رشاد، وأمانة سر ثروت حكيم، بمعاقبة عامل بالحبس عام بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها مقابل علاقة جنسية.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما أحال المستشار يحيي الزراع المحامي العام لنيابات الفيوم القضية رقم 26403 لسنه 2018 جنايات سنورس والمقيده برقم 968 لسنه 2018 كلي الفيوم علي خلفيه تهديد المجني عليها "هدي. ز. ا" بنشر صور خاص هبها تحصل عليها عن طريق اختراق الحساب الشخصي الخاص بها علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وذالك لحملها علي أقامة علاقة جنسية غير مشروعة معه، وذالك علي النحو المبين بالتحقيقات وتسبب عمدا في ازعاج المجني عليها بالقول علي وجه يخدش الحياء وكان ذالك عن طريق استخدام وسائل الاتصالات وذالك بان نقل من علي هاتفها النقال صورا التقطت بمكان خاص مستخدما في ذلك هاتفه في اختراق حسابها الشخصي علي موقع التواصل " فيس بوك".



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، باتهام " محمود. ح.ع. م" 28 سنه عامل مقيم دوار جبله التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم هدد المجني عليها "هدي. ز. ا " بنشر صور خاص هبها تحصل عليها عن طريق اختراق الحساب الشخصي الخاص بها علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" بوذالك لحملها علي اقامة علاقة جنسية غير مشروعة.



تم القاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

