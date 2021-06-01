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فياريال أفضل فريق إسباني في تصنيف "يويفا" موسم 2020-2021

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح فياريال ثالث الأندية نجاحاً في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد انتهاء موسم 2020-2021 وتحقيقه 30 ألف نقطة، خلف طرفي نهائي دوري الأبطال مانشستر سيتي (35 ألف نقطة) وتشيلسي (33 ألف نقطة).

وتفوق فياريال على الفرق الإسبانية الأخرى، حيث حصل ريال مدريد على 26 ألف نقطة، يليه برشلونة بـ20 ألف نقطة، وإشبيلية بـ19 الف نقطة، وأتلتيكو مدريد ولديه 16 ألف نقطة.

كما رفع الفريق الإسباني الفائز هذا الموسم بالدوري الأوروبي، تصنيفه إلى المركز الـ22 في آخر خمسة أعوام، والمركز الـ31 خلال آخر 10 أعوام، بينما يتقدم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في تصنيف العام الماضي على فياريال الذي يحتل المركز السادس في تصنيف العقد الأخير خلف هذه الفرق إضافة إلى فالنسيا الخامس.

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