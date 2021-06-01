محافظ قنا: أعمال الترفيق ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين بالمناطق الصناعية



جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.



ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة "هوّ" الصناعية بمدينة نجع حمادي وهو أحد 13 مجمع صناعي وجه بإنشائهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو أكبر المجمعات الـ 13 على مستوي الجمهورية حيث يقع على مساحة 300 ألف متر مربع.

ويشمل المجمع 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح ما بين 144 و450 م٢ بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألاف فرصة أخرى غير مباشرة، كما يشمل المجمع ايضا جميع المرافق الأساسية من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع ومبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.



هذا واطلع "الداودي" علي الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين، موجها بضرورة التنسيق فيما بين الشركات التي تتولي تنفيذ الاعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في اسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا علي الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الاعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم

وفي نفس السياق التقي محافظ قنا بمجموعة من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين، للتعرف على احتياجاهم ومناقشة التحديات التي تواجههم بالمحافظة، من أجل تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ومن ثم تهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخًا استثماريا جاذبًا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب



عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية بكلاحين قفط و«هو» بنجع حمادي، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.