Advertisements

محافظ قنا: أعمال الترفيق ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين بالمناطق الصناعية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية بكلاحين قفط و«هو» بنجع حمادي، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة "هوّ" الصناعية بمدينة نجع حمادي وهو أحد 13 مجمع صناعي وجه بإنشائهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو أكبر المجمعات الـ 13 على مستوي الجمهورية حيث يقع على مساحة 300 ألف متر مربع.
ويشمل المجمع 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح ما بين 144 و450 م٢ بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 ألاف فرصة أخرى غير مباشرة، كما يشمل المجمع ايضا جميع المرافق الأساسية من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع ومبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.
 
هذا واطلع "الداودي" علي الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين، موجها بضرورة التنسيق فيما بين الشركات التي تتولي تنفيذ الاعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في اسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا علي الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الاعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم
وفي نفس السياق التقي محافظ قنا بمجموعة من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين، للتعرف على احتياجاهم ومناقشة التحديات التي تواجههم بالمحافظة، من أجل تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ومن ثم تهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخًا استثماريا جاذبًا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب

أخبار تهمك

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد بديل قفشة أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ يوم

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيل زيدان.. ريال مدريد يستعد لتوديع نجم الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

خاص.. الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع دوللي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

03:40 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»