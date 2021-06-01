ماليزيا تتهم الصين بتهديد سيادتها بـ 16 طائرة عسكرية

اتهمت ماليزيا الصين بانتهاك مجالها الجوي، وتهديد سيادتها، وذلك بعد تحليق "تشكيل تكتيكي" صيني فوق بحر الصين الجنوبي، حسب بيان للقوات الجوية الماليزية.

وجاء في بيان للقوات الجوية الماليزية، الثلاثاء، أن 16 طائرة عسكرية صينية كادت تنتهك المجال الجوي للبلاد، واصفة الواقعة بأنها تهديد لسيادة ماليزيا.

أفادت القوات الجوية بأن رادارها رصد الطائرات التي كانت تحلق الإثنين في تشكيل بالقرب من المجال الجوي الماليزي فوق جزيرة بورنيو بولاية ساراواك شرقي البلاد.

وأضافت القوات أن الطائرات اتجهت بعد ذلك بالقرب من منطقة لوكونيا شولز التي تديرها ماليزيا، وهي منطقة صيد غنية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، قبل أن تتحرك على بعد 60 ميلا بحريا (110 كيلومترات) قبالة ساحل ساراواك.

وبعد فشل محاولات الاشتباك مع الطائرات، قالت القوات الجوية إنها أرسلت طائرات للتعرف عليها.

كما ذكرت القوات الجوية أنها أبلغت وزارة الخارجية بهذا التطور.

وقالت كذلك في بيانها: "هذا الحادث يشكل تهديدا خطيرا للسيادة الوطنية وسلامة الطيران بسبب كثافة الحركة الجوية".

ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة الصينية للتعليق.