أين تذهب إيرادات مصيف بلطيم بكفر الشيخ؟ مسئول يجيب





أثار البعض تساؤلات حول مصير ملايين الجنيهات التي يتحصلها مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ كحصيلة سنوية لفصل الصيف الذي يأتي فيها مئات الألاف قد يصل لمليون زائر للهرب من حرارة الجو علي شواطئ المدينة المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، وفيما يلي نرصد الإجابة علي تلك الأسئلة.



حيث أكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن إيرادات المصيف بالكامل تذهب لتطويره ولا صحة بأن إيراداته تذهب للمراكز والمدن الأخري، بل وقد تم مؤخرا تشكيل مجلس أمناء بالمصيف لإدارة تلك الموارد بصورة صحيحة.



فيما تم تنفيذ دورة تدريبية للمنقذين والغواصين عن كيفية إنقاذ المصطافين الذين يتعرضون للغرق، والإسعافات الأولية التي تُقدم لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وإشراف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور صفوت زيتون من اتحاد الغوص، مشرف على الإنقاذ، بحضور 30 غواصًا ومنقذًا إضافة لعدد من المشرفين الذين يتواجدون بشواطئ المصيف، وجاري الإستعانة بعدد كبير أخر من المنقذين والمشرفين.



وقال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم الشيخ، تم عمل مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوي الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ،لتحسين مستوى الخدمات المقدمة،وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.



وأضاف عبدالقوي، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شدد على متابعة الأبراج الخاصة بـ المنقذين بجميع الشواطئ بالمدينة بداية من شاطئ المعسكرات غربًا، وشواطئ الفنار النرجس،والزهراء،و السلام،والامل،و الفيروز شرقا وتوزيع رجال الإنقاذ بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على أمن وأرواح المصطافين من الغرق.