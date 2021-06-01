منتخب الإمارات يستعد لمواجهة ماليزيا في تصفيات آسيا المزدوجة

يؤدي منتخب الإمارات ، غداً الأربعاء، تدريبه الرئيسي في إستاد زعبيل بنادي الوصل، استعداداً لمواجهة نظيره ماليزيا، بعد غد الخميس، في أولى مبارياته المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

تشهد تدريبات "الأبيض" بقيادة الهولندي فان مارفيك، مشاركة جميع اللاعبين وهم:

علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت، وسبياستيان تيغالي.

من جهة أخرى، يعقد الاجتماع الفني لمباريات المجموعة السابعة في تمام الساعة الثالثة من ظهر غداً الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة مسؤولي الاتحاد الآسيوي، وممثلي المنتخبات، والجهات المعنية الأخرى، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات، ومراجعة لوائح التصفيات، وغيرها من الجوانب التنظيمية.

وسيقام غداً الأربعاء المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، بحضور مدرب منتخب الإمارات فان مارفيك، وأحد اللاعبين وذلك في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبوظبي، في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد زعبيل، يعقبه مؤتمر مدرب منتخب ماليزيا.