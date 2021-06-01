الأهلي يستغل فترة التوقف الدولي من أجل تجهيز كريم نيدفيد

يتطلع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تجهيز كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر تمهيدًا للمشاركة مع الفريق.





ويغيب كريم نيدفيد عن المشاركة مع الأهلي منذ أكثر من عامين منذ تعرضه للإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز لكنه أصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.





ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في استغلال فترة التوقف الحالية لرفع الحمل التدريبي لنيدفيد وتجهيزه بشكل قوي على أمل الاستعانة به في المباريات بعد مواجهتي الترجي التونسي.









واستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من قطر والتتويج بلقب السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.



