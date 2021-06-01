تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم الثلاثاء تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانىء بورسعيد كما تم شحن 5050 طن صودا كاوية من الميناء.





وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.





وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وسفينة بضائع تركية لشحن 5050 طن صودا كاوية من الميناء وغادرته سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة.





وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحنعلى الأرصفة.