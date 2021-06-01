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الأهلي يقرر خوض مباراة ودية قبل مواجهة الترجي التونسي

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني يدرس إقامة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التي تقام في تونس ١٩ يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة إنبي في كأس مصر، التي كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل.

 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، والتي استمرت لمدة يومين.

 

وتوج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه على نهضه بركان المغربي بهدفين دون رد.

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