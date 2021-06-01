تصل لإلغاء الترخيص.. عقوبات صارمة في انتظار مخالفي مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

بدأت مصر، اليوم الثلاثاء، في تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وما يماثلها، والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قبل نحو شهر، وتحديدا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، كخطوة قوية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، لا سيما في ظل ما تشهده المحلات من تجمعات وزحام خلال تلك الفترة، والفترة التي تليها، أثناء الاحتفال بعيد الفطر.



وتمثلت القيود التي فرضتها الحكومة على مواعيد فتح وغلق المحال وما يماثلها من المولات، والمقاهي، والكافتيريات، والكافيهات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، في قررا غلقها في التاسعة مساءً.



جاء ذلك بالتزامن مع عدد من القيود والإجراءات الأخرى، مثل حظر الاجتماعات، والمؤتمرات، والفعاليات، والاحتفالات الفنية، وجميع الحفلات التي تقام سواء في النوادي الاجتماعية أو المطاعم أو المنشآت الفندقية وغيرها، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، خلال فترة العيد، والحد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، دون وسائل النقل العادية، للتحكم في حركة الحافلات التي تقوم بنقل المواطنين إلى الحدائق والشواطئ العامة، وهو القرار الذي تم إلغاء العمل به بعد انتهاء المدة المحددة سلفا، والتي انتهت يوم الجمعة الموافق 21 مايو الماضي، شريطة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.



وفيما قامت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمد العمل بباقي القرارات حتى نهاية شهر مايو، الذي جاء أمس الإثنين، يتم العودة للعمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية، التي سبق وأقرتها اللجنة، وبدأ العمل بها منذ يوم 17 أبريل الماضي.



وفي حالة مخالفة قرارات الحكومة والعمل بالمواعيد الصيفية، يتم فرض عقوبات نظير ذلك، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:



نص القانون على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، ويتم تدريجها وفقا لما يلي:



- تبدأ العقوبة بإنذار كتابي لكل من يخالف القرار، ويتم متابعته لمدة 15 يوما.



- في حال تكرار المخالفة، يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر، وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي للتراخيص.



- في حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق وعدم اتباع القوانين، يتم إلغاء الترخيص.







المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال



وقررت الحكومة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال فصل الصيف على النحو التالي:



- تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية، باستثناء المطاعم، والكافيهات، والبازارات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.



- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



- تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.