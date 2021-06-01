Advertisements

رئيس وزراء فرنسا في تونس الأربعاء المقبل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

زيارة رسمية يستهلها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، غدا الأربعاء، إلى تونس، تستهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

 

ووفق بيان صدر، الثلاثاء، عن رئاسة الوزراء التونسية، تنعقد في إطار الزيارة، الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، والتي "تجسّد التعاون الوثيق بين البلدين لدعم مجالات التعاون الاقتصادي، ودفع نسق التنمية وتعزيز فرص استثمارية واعدة لخلق مواطن الشغل".

 

وتأمل تونس في أن يكون انعقاد الدورة الثالثة للمجلس "فرصة لتعزيز مجالات التعاون وإمضاء العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".

 

وبحسب البيان نفسه، سيكون كاستيكس مرفوقا بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، وسيشارك في اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة الذي ينظّمه "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف) بحضور عدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية بالبلاد.

 

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تُتوّج أعمال اجتماع المجلس بعدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.

 

وتعتبر الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تعقدكل عامين، أحد أهمّ المواعيد الاقتصادية التي تجمع كبار المسؤولين ووفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.

 

والعام الماضي، أجرى كل من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي زيارات إلى فرنسا.

 

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت حدتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتعطل دواليب الحكم بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا رئيس وزراء فرنسا تونس

أخبار تهمك

دولة عربية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحدد بديل قفشة أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. الأهلي يرد على أنباء التفاوض مع دوللي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ يوم

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل زيدان.. ريال مدريد يستعد لتوديع نجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"دعم الشركات المملوكة للنساء".. تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين "السيسي- ماكرون"

"نصر": وقعنا 40 اتفاقية بـ 1.6 مليار يورو خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر

مضاعفة حجم الإستثمارات المباشرة الفرنسية في تونس بحلول سنة 2022

تونس وفرنسا تؤكدان على عمق علاقات التعاون بين البلدين

الإمارات والصين توقّعان 16 مذكرة تفاهم واتفاقية في المنتدى الاقتصادي

كيف أعاد "السيسي" هيبة الدولة المصرية خارجيًا؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. شوقي غريب يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو وسط مفاجأت بالجملة

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر ويكشف مفاجأة عن مؤجلات الأهلي

11:29 ص

تصدرت "جوجل".. قائمة بأعراض مرض الفطر الأسود

03:40 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

خاص.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم المقاولون العرب

01:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»