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500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى فى الأسبوع الحالي ببورسعيد

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل بمحطة تسمين الماشية، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأطلع المحافظ على سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، مشيرا أن المحطة سوف تستقبل خلال الأسبوع الحالى حوالى 500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى، كما سيتم استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.
500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى فى الأسبوع الحالي ببورسعيد
500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى فى الأسبوع الحالي ببورسعيد
500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى فى الأسبوع الحالي ببورسعيد
500 رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى فى الأسبوع الحالي ببورسعيد

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