"Udemy" تعتمد برنامج تدريبي لمبرمج مصري في مجال "الاختراق السلمي النظيف"

اعتمدت مؤسسة Udemy الدولية البرنامج التدريبي المتخصص في مجال "الاختراق السلمي النظيف" المقدم من المبرمج المصري أمير عبد العزيز، وهو مطور برمجيات في مجال الأمن الرقمي ومؤسس منصة سمارت ويير للحلول التكنولوجية المتكاملة.





ويهدف البرنامج التدريبي الذي اعتمدته مؤخرًا مؤسسة Udemy الدولية للتدريب والتي تحتوي على أكثر من 15 الف كورس متخصص في مجالات عديدة من ضمنها المجالات التكنولوجية، إلى توفير الاستخدام الآمن لشبكة الانترنت وتوعية المستخدمين بمخاطر الشبكة والتفرقة بين الصالح وغير الصالح على شبكة الانترنت، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال.





ومن المقرر أن تتوافر مجموعة كورسات "الاختراق السلمي النظيف" على المنصة الدولية قبل نهاية شهر يونيو الجاري من خلال إصدارين باللغة العربية، الإصدار الأول للمحترفين ويوضح كيفية حماية المنصات الالكترونية والبريد الالكتروني والتعرف على مصادر الاختراق وتحديد مواقعها.









أما الإصدار الثاني فهو لتدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمنصات الانترنت، وكيفية معرفة المواقع الصالحة في العملية التعليمية، ومنصات الألعاب وغيرها، كما تساعد البرامج التدريبية المخصصة للأطفال على التفرقة بين المحتوى المناسب والمحتوى الغير مناسب للاستخدام.





كما توضح البرامج التدريبية المخصصة للأطفال كيفية تأمين ملفات الألعاب ومساعدة الطفل على عمل سيرفرات خاصة بالألعاب التي يمارسها وطريقة تأمين هذه السيرفرات، خاصة وإن حسابات بعض الألعاب حاليًا يتم الانفاق عليها وتكون مستهدفة من جانب المخترقين، مثل لعبة ببجي ولعبة كونكر وغيرها.









وتركز أيضًا مجموعة كورسات الأطفال في برنامج "الاختراق السلمي النظيف" على مساعدة الأطفال والنشئ على الابتعاد عن المستغلين على شبكة الانترنت، وغيرها من المواد العلمية التي تم اعتمادها من جانب مؤسسة Udemy الدولية للتدريب.





ومن المقرر حسب تصريح المبرمج المصري أمير عبد العزيز أن يتم توفير مجموعة من الدورات التدريبيبة المتخصصة في مجال الاستخدامات الآمنة لشبكة الانترنت مجانًا على منصة سمارت ويير للحلول التكنولوجية المتكاملة، وسيتم عمل منصة إلكترونية تعليمية متخصصة بأمن وتكنولوجيا المعلومات سيتم الإعلان عنها قريبا بالموقع الرسمى لسمارت وير وعلى وسائل التواصل الاجتماعى.









كما أن المبرمج امير عبد العزيز ركز في البرامج التدريبية على توفير كم من المعلومات القوية بطرق سهلة مختصرة تناسب عصر التعلم السريع الذى نعيشه حاليًا، وذلك من خلال 30 قاعدة أمنية للاستخدامات الآمنة على شبكة الانترنت سيتم شرح تفاصيل كل قاعدة بالفيديو على المنصة باللغة العربية.









وأشار أمير عبد العزيز إلى بعض هذه القواعد والتي ستركز على عملية التأمين من خلال النسخ الاحتياطي والتي تساعد منشئي المنصات الالكترونية على حماية أعمالهم على شبكة الانترنت.





كما تتطرق قواعد الحماية على الانترنت إلى موضوعات أخرى مثل محاور تأمين المواقع الالكترونية للشركات الصغيرة والتأمين من خلال التشفير "البلوكتشين"، ومفاهيم الاختراقات النظيفية والتي تساعد المستخدمين على مواجهة مخاطر شبكة الانترنت والثغرات الأمنية في مواقع المؤسسات.





وتعد كورسات "الاختراق النظيف" هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المتعلقة منها بالأطفال والنشئ لمساعدتهم على تعلم التعامل الآمن مع أدوات العصر الحديث، خاصة مع تحول أنظمة التعليم إلى الأنظمة الرقمية الحديثة سواء في مصر أو في كل دول المنطقة.