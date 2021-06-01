احتفالا باليوم العالمى للتمريض.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد هيئة التمريض بالمحافظة

أستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبة ظهر اليوم، وفد من هيئة التمريض بالمحافظة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، والذى يوافق الثانى عشر من شهر مايو فى كل عام.



حضر اللقاء الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، وهيام محمود النسر نقيب التمريض بالإسماعيلية، وتريزة رأفت مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، ووفد من هيئة التمريض بالمحافظة.



وخلال اللقاء أكد المحافظ على اهمية مهنة التمريض التى تعد من اكثر المهن إنسانية، معتبرا التضحيات التى يقدمها التمريض لا تقل عن تضحيات رجال الجيش والشرطة. بالإضافة إلي اهمية الدور الذى يقوم به التمريض فى النهوض بالمنظومة الصحية.



واصدر المحافظ تعليماتة بفتح أبواب جميع الأندية والشواطئ التابعة للمحافظة امام العاملين بقطاع الصحة وخاصة هيئة التمريض بالمحافظة، مؤكدا أن بابه مفتوح دائما امام ايا من افرد هيئة التمريض لديه مشكلة أو يحتاج إلى دعم.



ومن جانبهم اعرب أعضاء هيئة التمريض عن شكرهم للمحافظ على حسن الاستقبال ودعمهم وتقديره لجهودهم، وفى نهاية اللقاء اهدى المحافظ درع المحافظة لأعضاء هيئة التمريض بالإسماعيلية تقديرا لمجوداتهم. موجها لهم الشكر نيابة عن شعب الإسماعيلية. كما قام أعضاء هيئة التمريض بإهداء درعا تذكاريا للمحافظ.

