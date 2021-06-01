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مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 47 رحلة دولية

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 47 رحله جويه، غدًا الأربعاء بمعدل 36 رحله دوليه إلى كل من بغداد،لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول،إمستردام،فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي،أديس أبابا، واشنطن،  و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصرواسوان، و3 رحلات  شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4139 راكب. 

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ(التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارا من 23 مايو الماضى وذلك حرصا من الشركة عليتسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك  بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.

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