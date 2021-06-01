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توجيه عاجل من السيسي بشأن البرنامج الوطني لإستراتيجية "رؤية مصر 2030"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء وعدد من المسئولين لمتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار إستراتيجية "رؤية مصر 2030 ".

وأضاف متحدث الرئاسة وفقًا لما ورد في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل أن الاجتماع شهد استعراض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية خاصة تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية وتعزيز سرعة نقل وتلقي المعلومات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر.


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