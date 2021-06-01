استولوا على مليون و356 ألف جنيه وسددوا ديونهم.. اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة سيارة شركة أدوية شهيرة بكرداسة



أدلى المتهمين بسرقة مبلغ مليون و356 ألف جنيه بالإكراه من داخل سيارة تابعة لشركة أدوية شهيرة بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.





وقال المتهمين الأول والثاني أنهما استغليا طبيعة عملهما بالشركة وعلمهما بتحصيل مبالغ كبيرة فاتفقتا مع الثالث والرابع على التخطيط لسرقتها، وعلى إثر ذلك استعانا بباقي الجناة.





وأضاف المتهمين أن يوم الواقعة أبلغهم السائق بخط سيره والمبلغ الذي بحوزته، وعلى إثر ذلك اعترضوا طريقهم واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه وفروا هاربين.







كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات، سرقة مليون و356 ألف جنيه، بالإكراه من داخل سيارة تابعة لشركة أدوية شهيرة، بمركز كرداسة، وتبين أن المبلغ هو العقل المدبر للجريمة، بالاشتراك مع آخرين، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من " أحمد.س"، 45 سنة، سائق بشركة أدوية شهيرة، "محمد.أ"، 41 سنة، مندوب مبيعات بنفس الشركة، مفاده أنهما عقب انتهائهما من تسليم أدوية بشركة، بمنطقة الهرم وتحصيلهما مبلغ مليون و356 ألف وحال استقلالهما سيارة نقل جامبو قيادة الأول وصعودهما الطريق الدائري فوجئا بدراجة نارية متوقفة يستقلها شخصان افتعلا معهما مشاجرة.





وأضافا في بلاغهما أنهما تفاجأ بـ 3 أشخاص قاموا برش اسبراي في وجههما واستخدموا صواعق كهربائية واستولوا منهما على المبلغ الذي كان داخل كيس بلاستيك بالسيارة قيادتهما وفروا هاربين.





شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث ترأسه العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبيها، وسرعة ضبطهم وإعادة المسروقات.





توصلت جهود فريق البحث المشكل بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة السائق المبلغ و"كمال.أ" 42 سنة مندوب مبيعات بالشركة، وتمكنت القوات من القبض عليهما.







وبمناقشتهما اعترفا خلال التحقيقات أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث الفرقة بارتكابهما الواقعة وأنهما استعانا بـ 6 آخرين، وهم "حسين.أ"، 32 سنة، عاطل، "مصطفى.س"، 22 سنة، عاطل، "محمود. م"، "السيد. أ"، 41 سنة عاطل، "ياسر.م" 24 سنة، عاطل، "كريم. أ"، 26 سنة، استورجي، "عمر.ر" 25 سنة، عاطل، "أحمد.م"، 26 سنة، عاطل.







وتمكنت القوات من ضبطهم عدا الأخير، وبحوزتهم 3 دراجات مستخدمين في الواقعة، وتم إستعادة المبلغ المسروق.





وأرشدوا على مبلغ مليون و53 ألف جنيه وثلاجة وشاشة عرض و6 هواتف قاموا بشرائها وإنفاقهم باقي المبلغ لسداد ديونهم.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



