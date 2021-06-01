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برمجة العالمية تستحوذ على شركة «MV4M» من أجل تطبيق «موبي ميد»

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
عبدالعزيز خلف
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واصلت شركة برمجة العالمية سيطرتها علي السوق التكنولوجي، بالاستحواذ علي 60% من شركة MV4M، من أجل تطبيق موبي ميد"mobimed"، وهو الرائد في مصر وإفريقيا، والذي تضمن دول " مصر ونيجريا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا"، تحت شعار "عدينا الحجز بمراحل"، وهو ما يعني ، أنه ليس تطبيق لعملية الحجز قط، ولكن هو تطبيق شامل للعملية الطبية من الألف إلي الياء.

وتطبيق موبي ميد"mobimed" هو تطبيق يساعد المريض والطبيب علي توفير الوقت وتقديم أفضل خدمات من خلال نظام إلكتروني، سهل في التعامل والوصول إلي الأفضل دائما دون متاعب يعيشها المريض والطبيب في مشوارهما الطبي.

ويقدم التطبيق مزايا كبيرة للمريض، حيث يساعده علي الاختيار بسهولة من خلال قائمة كبيرة من الدكاترة المتخصصين، ويستطيع الحجز بالنظام الإلكتروني والمساهمة في توفير الوقت.

ويوفر تطبيق موبي ميد"mobimed"، علي المريض عدم الأخطاء في الأدوية من خلال الروشتة الإلكترونية التي تتضمن الحالة المرضية، وبالتالي يمنع أي مشاكل في الأدوية والتعارض ما بينها واحتياجات المريض، وبذلك يستطيع أن يحتفظ بالسجل يحتوي علي تاريخه المرضي عبر التطبيق بطريقة إلكترونية.

أما بالنسبة للأطباء، فيساهم التطبيق في إدارة العيادات من مكان واحد بسهولة ويسر، وإنهاء التعامل عن طريق الأعمال اليدوية والتحاليل والأشعات، من خلال نظام الكتروني بالتعاون مع شبكة من مقدمي الخدمات الطبية من صيدليات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة تزيد عن 500 مزود خدمة طبية بجميع أنحاء الجمهورية، بشراكة مع الشركة الرائدة في مجال برمجيات التأمين الصحي هي شركة أي تي فيوجن " IT Fusion".

قال الدكتور حاتم بخيت الرئيس التنفيذي لشركة برمجة العالمية، إن خطوة الاستحواذ تتوافق مع شركة برمجة العالمية الرائدة في منصات الاقتصاد التشاركي، حيث قامت الشركة بتطوير العديد من المنصات في مجالات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية عبر منصة جليستور" Glaztor"، ومنصة عربي"Arabie" الهادفة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومنصة صيانه إكسبريس والتي تقدم أعمال الصيانة المنزلية في مجالات مختلفة ومنصة XYZ Circle المتخصصة في توظيف العمالة الحرة ومنصة تاكسي النساء، الرائدة في تقديم خدمات النقل للمرأة في إفريقيا.

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