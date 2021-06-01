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4 قرارات عاجلة.. أحدث تحركات الرئيس السيسي لإعمار غزة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من القرارت العاجلة خلال الساعات الأخيرة بشأن إعادة إعمار غزة، ضمن جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار في فلسطين خلال الفترة المقبلة.

دعوة اجتماع في القاهرة
البداية عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع القادم بالقاهرة، وذلك برعاية الرئيس أبو مازن للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وزراء فلسطينيون بالقاهرة
ويصل وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع القادم للتنسيق بشأن إعادة إعمار غزة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا.

وفي هذا الشأن، ووجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

معدات للمساهمة في الإعمار
 كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية. 

تحرك سريع في كافة الملفات
وووجه الرئيس السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
 
وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.

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